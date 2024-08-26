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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1816 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22246 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 17, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - October 13, 2019
Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - October 13, 2019
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monnaies d'Antan - November 19, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monnaies d'Antan - May 23, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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