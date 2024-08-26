Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1816 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22246 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
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Где продать?
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