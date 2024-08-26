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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1811 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1811 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1811 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1811 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22241 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
978 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
822 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность F12 PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - October 1, 2013
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Мексика 1 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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