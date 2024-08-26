Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1811 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1811 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22241 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность F12 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF
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Где продать?
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