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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1811 Mo HJ
Средняя цена 3100 $
Продажи
1 93
Аверс
Реверс
8 эскудо 1811 Mo JJ
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
4 эскудо 1811 Mo HJ
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 эскудо 1811 Mo HJ
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 27
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