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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1811 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1811 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1811 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34140 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
  • Warin Global Investments (1)
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2230 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - July 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Мексика 8 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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