Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1811 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34140 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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