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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1811 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1811 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1811 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1811 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34443 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
4279 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - April 14, 2015
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - June 15, 2011
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1811 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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