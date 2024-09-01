Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1820 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1820 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 14199 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF45 ICG
Цена
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Где продать?
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