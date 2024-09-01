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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1820 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1820 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1820 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1820 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 14199 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Heritage (4)
  • Stack's (1)
Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - January 9, 2006
Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF45 ICG
Цена
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Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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