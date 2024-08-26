Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1819 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (127)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25300 проданному на аукционе Heritage Auctions за 54625 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2760 $
Цена в валюте аукциона 2760 USD
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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