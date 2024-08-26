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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1819 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1819 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1819 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (127)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25300 проданному на аукционе Heritage Auctions за 54625 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2760 $
Цена в валюте аукциона 2760 USD
Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - July 8, 2021
Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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