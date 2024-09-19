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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1819 Mo JJ
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 127
Аверс
Реверс
4 эскудо 1819 Mo JJ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 эскудо 1819 Mo JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1819 Mo JJ
Средняя цена 650 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1819 Mo JJ
Средняя цена 970 $
Продажи
0 13
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