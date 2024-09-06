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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1819 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1819 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1819 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1819 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22244 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3800 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (4)
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
2698 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 26, 2021
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - January 13, 2020
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе CNG - May 13, 2015
Продавец CNG
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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