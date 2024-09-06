Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1819 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1819 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22244 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3800 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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