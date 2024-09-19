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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1819 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1819 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1819 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1819 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1313 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1425 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1265 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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