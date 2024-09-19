Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1819 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1819 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1313 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1425 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1265 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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