Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1819 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1819 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31382 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
- Del Bosque, Briggs & Bustos (1)
- Heritage (2)
- Stack's (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск