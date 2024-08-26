Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1819 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1819 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1819 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1819 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31382 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Del Bosque, Briggs & Bustos (1)
  • Heritage (2)
  • Stack's (2)
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 17, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 апреля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1819 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Фердинанда VII Монеты Мексики 1819 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск