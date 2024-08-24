Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1817 Mo JJ
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
4 эскудо 1817 Mo JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1817 Mo JJ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1817 Mo JJ
Средняя цена 540 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1817 Mo JJ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 9
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск