Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1817 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31380 проданному на аукционе Heritage Auctions за 541 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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