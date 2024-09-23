Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1817 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32700 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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