Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1817 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1817 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4148 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1700 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
1370 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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