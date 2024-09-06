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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1817 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1817 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1817 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1817 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4148 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1700 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
1370 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1/2 эскудо 1817 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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