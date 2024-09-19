Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1809 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1809 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
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Дата 8 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 3 ноября 2023
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Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 8 ноября 2022
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 25 февраля 2022
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Дата 27 января 2022
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Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 NGC
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Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 18 марта 2021
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
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