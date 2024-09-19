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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1809 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1809 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1809 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1809 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Briggs & Bustos - April 13, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Davissons Ltd. - November 8, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 NGC
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе ibercoin - December 4, 2018
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Мексика 1 эскудо 1809 Mo HJ на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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