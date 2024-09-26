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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1820 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1820 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1820 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1820 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31383 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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