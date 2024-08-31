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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1814 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1814 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1814 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1814 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31376 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5170 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Heritage - November 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 350 USD
Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - February 27, 2020
Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - February 27, 2020
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Cayón - April 28, 2017
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Nomisma - May 13, 2014
Продавец Nomisma
Дата 13 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону
Мексика 1 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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