Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1814 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1814 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31376 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5170 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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