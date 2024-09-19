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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1810 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1810 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1810 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (212)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1490 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2777 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1810 Mo HJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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