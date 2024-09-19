Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1810 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (212)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1490 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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