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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1814 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1814 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1814 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1814 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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