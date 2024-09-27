Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1814 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1814 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Heritage (1)
- HERVERA (6)
- Jesús Vico (1)
- Monedalia.es (1)
- Soler y Llach (7)
- Stack's (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск