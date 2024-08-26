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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1812 года Mo HJ "Тип 1810-1812" (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1812 года Mo HJ "Тип 1810-1812" - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1812 года Mo HJ "Тип 1810-1812" - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1812 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4571 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2750 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
  • Stack's (2)
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2133 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность AU
Цена
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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