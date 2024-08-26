Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1812 года Mo HJ "Тип 1810-1812" (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1812 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4571 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2750 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2342 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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