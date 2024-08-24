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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1812 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1812 Mo JJ
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
4 эскудо 1812 Mo HJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 эскудо 1812 G MR
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1812 Mo HJ
Средняя цена 470 $
Продажи
0 42
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