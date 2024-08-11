Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1812 года G MR (Мексика, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Гвадалахара
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1812 года со знаком G MR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22248 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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