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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1812 года G MR (Мексика, Фердинанд VII)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Гвадалахара
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1812 года со знаком G MR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22248 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1812 G MR на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1812 G MR на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
140000 $
Цена в валюте аукциона 140000 USD
Мексика 4 эскудо 1812 G MR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1812 G MR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

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