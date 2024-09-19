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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1812 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1812 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1812 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1812 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1183 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1400 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Silicua Coins - August 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Silicua Coins - May 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 мая 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Heritage - August 23, 2018
Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Heritage - August 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Heritage - November 10, 2016
Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1812 Mo HJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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