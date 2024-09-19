Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1812 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1812 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1183 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1400 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 20 мая 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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