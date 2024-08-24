Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1812 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1812 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34142 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4440 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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