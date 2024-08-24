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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1808 года

Золотые монеты (Карл IV)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 Mo TH
Средняя цена 2700 $
Продажи
1 65
Аверс
Реверс
4 эскудо 1808 Mo TH
Средняя цена 1400 $
Продажи
1 12
Аверс
Реверс
2 эскудо 1808 Mo TH
Средняя цена 450 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 эскудо 1808 Mo TH
Средняя цена 470 $
Продажи
0 27

Золотые монеты (Фердинанд VII)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 Mo TH
Средняя цена 3000 $
Продажи
1 182
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