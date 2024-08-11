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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1808 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1808 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1808 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1200 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 8500 MXN
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - February 29, 2024
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 21, 2018
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность XF45 NGC
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - January 17, 2018
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stephen Album - January 16, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - April 18, 2011
Мексика 1 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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