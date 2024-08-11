Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1808 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1200 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 8500 MXN
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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