Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1808 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1808 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31328 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4230 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
885 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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