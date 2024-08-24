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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1808 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1808 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1808 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1808 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31328 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4230 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
885 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 676 EUR
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - December 15, 2016
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - December 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - June 15, 2011
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность XF
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Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - June 20, 2010
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 4 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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