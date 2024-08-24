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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1808 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1808 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1808 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3214 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2530 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1066 $
Цена в валюте аукциона 18000 MXN
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - July 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - September 10, 2020
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - September 10, 2020
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - June 18, 2020
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - June 18, 2020
Продавец Heritage
Дата 18 июня 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - January 14, 2014
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - October 1, 2013
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - April 23, 2013
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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