Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1808 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3214 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2530 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1066 $
Цена в валюте аукциона 18000 MXN
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 июня 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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