Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1808 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1808 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1808 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31662 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (15)
  • Cayón (8)
  • Chaponnière (2)
  • Grün (1)
  • Heritage (13)
  • HERVERA (2)
  • Hess Divo (2)
  • Jesús Vico (2)
  • Künker (1)
  • Nomisma (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Numisor (1)
  • Rauch (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (3)
  • Warin Global Investments (1)
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2046 $
Цена в валюте аукциона 1910 EUR
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Nomisma - December 18, 2021
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - January 19, 2020
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 8 эскудо 1808 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU53 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла IV Монеты Мексики 1808 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск