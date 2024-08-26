Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1808 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31662 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2046 $
Цена в валюте аукциона 1910 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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