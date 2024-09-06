Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1814 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34143 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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