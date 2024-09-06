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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1814 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1814 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1814 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34143 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1976 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Heritage - May 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Heritage - January 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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