Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1816 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (173)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31412 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
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Сохранность (слабы)
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Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 19 ноября 2023
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Дата 6 сентября 2023
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Дата 7 июня 2023
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Дата 23 марта 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Дата 17 января 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 31 мая 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 10 марта 2022
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