Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1816 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (173)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31412 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (44)
  • Cayón (20)
  • Chaponnière (2)
  • CNG (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (26)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (12)
  • Hess Divo (1)
  • ibercoin (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Jesús Vico (10)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • Monedalia.es (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Nihon (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (8)
  • Soler y Llach (13)
  • Stack's (8)
  • Tauler & Fau (6)
  • UBS (3)
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1730 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - March 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Фердинанда VII Монеты Мексики 1816 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск