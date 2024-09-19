Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1816 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1816 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 61593 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 4 августа 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
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