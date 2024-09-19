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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1816 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1816 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 61593 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 4 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
876 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - March 31, 2022
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - August 5, 2021
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - November 14, 2019
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - November 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - October 13, 2019
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - October 13, 2019
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 1/2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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