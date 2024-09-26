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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1814 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1814 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1814 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1814 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1750 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 22, 2022
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 1/2 эскудо 1814 Mo JJ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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