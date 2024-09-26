Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1814 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1/2 эскудо 1814 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1750 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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