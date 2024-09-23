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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1816 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1816 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31395 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Stack's (7)
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - May 15, 2018
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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