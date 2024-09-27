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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1814 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1814 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1814 года Mo HJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1814 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3231 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность F
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1814 Mo HJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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