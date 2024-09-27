Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1814 года Mo HJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1814 года со знаком Mo HJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3231 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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