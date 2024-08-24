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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1816 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1816 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1816 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1602 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - July 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 7, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1816 Mo JJ на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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