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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1813 года G MR (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1813 года G MR - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1813 года G MR - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Гвадалахара
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком G MR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
50386 $
Цена в валюте аукциона 46000 EUR
Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
Цена
33163 $
Цена в валюте аукциона 31000 EUR
Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Cayón - October 7, 2020
Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Heritage - September 12, 2011
Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1813 G MR на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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