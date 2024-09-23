Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1813 года G MR (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Гвадалахара
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком G MR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
50386 $
Цена в валюте аукциона 46000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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