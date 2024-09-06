Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1820 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1820 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1820 года Mo JJ - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34319 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (25)
  • Briggs & Bustos (1)
  • Cayón (12)
  • CNG (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (25)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (8)
  • Hess Divo (1)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (4)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (2)
  • New York Sale (1)
  • Numisor (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Palombo (1)
  • Schulman (1)
  • Sedwick (3)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (10)
  • Stack's (8)
  • Status International (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (3)
  • Varesi (1)
  • WAG (1)
  • Warin Global Investments (1)
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе CNG - January 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Varesi - November 29, 2023
Продавец Varesi
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Goldberg - June 21, 2023
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - March 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Briggs & Bustos - November 4, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Heritage - August 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2024
Сохранность XF40 NGC
К аукциону
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Мексика 8 эскудо 1820 Mo JJ на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность MS63 PL NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Фердинанда VII Монеты Мексики 1820 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск