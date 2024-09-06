Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1820 года Mo JJ (Мексика, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком Mo JJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34319 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CNG
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Varesi
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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