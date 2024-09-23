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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1807 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1807 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1807 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (227)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34318 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2083 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Stack's - November 1, 2023
Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Stack's - November 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе St James’s - June 28, 2023
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - March 10, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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