Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1807 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (227)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34318 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Дата 1 ноября 2023
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Дата 13 декабря 2022
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