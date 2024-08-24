Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1807 Mo TH
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 227
Аверс
Реверс
4 эскудо 1807 Mo TH
Средняя цена 810 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 эскудо 1807 Mo TH
Средняя цена 600 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 эскудо 1807 Mo TH
Средняя цена 300 $
Продажи
0 14
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск