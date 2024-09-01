Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1807 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1807 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
1218 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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