Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1807 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1807 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1807 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1807 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
1218 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - September 12, 2017
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1807 Mo TH на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла IV Монеты Мексики 1807 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск