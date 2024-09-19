Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1807 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1807 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21525 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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