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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1807 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1807 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1807 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1807 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21525 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
1148 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 16, 2010
Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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