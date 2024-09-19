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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1807 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31284 проданному на аукционе Heritage Auctions за 541 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 7500 MXN
Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Briggs & Bustos - March 8, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 23, 2018
Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - December 15, 2016
Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - December 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1807 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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