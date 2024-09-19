Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1807 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31284 проданному на аукционе Heritage Auctions за 541 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 7500 MXN
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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