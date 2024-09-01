Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1789 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32966 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (26)
- Briggs & Bustos (1)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (14)
- CNG (2)
- Del Bosque, Briggs & Bustos (1)
- Felzmann (10)
- Goldberg (2)
- Heritage (11)
- HERVERA (2)
- Hess Divo (2)
- Jesús Vico (4)
- La Galerie Numismatique (1)
- Leu (2)
- Morton & Eden (1)
- Numisbalt (1)
- Soler y Llach (3)
- Stack's (5)
- Tauler & Fau (4)
- UBS (2)
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4638 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2141 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 11 декабря 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск