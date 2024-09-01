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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1789 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1789 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1789 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1789 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32966 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4638 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2141 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Leu - July 13, 2023
Продавец Leu
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - December 11, 2021
Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - December 11, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 11 декабря 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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