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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1789 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1789 Mo FM
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
4 эскудо 1789 Mo FM
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 эскудо 1789 Mo FM
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1789 Mo FM
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 2
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