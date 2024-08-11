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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1789 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1789 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1789 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 17000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
20242 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Мексика 2 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
18800 $
Цена в валюте аукциона 18800 USD
Мексика 2 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - August 8, 2012
Мексика 2 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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