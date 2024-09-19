Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1789 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31267 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5640 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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