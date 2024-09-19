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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1789 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1789 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1789 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1789 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31267 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5640 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
5640 $
Цена в валюте аукциона 5640 USD
Мексика 1 эскудо 1789 Mo FM на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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