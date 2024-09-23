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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1789 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1789 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1789 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
1031 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - January 3, 2019
Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - January 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - April 3, 2011
Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - April 3, 2011
Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1789 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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