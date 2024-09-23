Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1789 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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