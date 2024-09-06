Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1757 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Maison Palombo
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22209 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8854 $
Цена в валюте аукциона 8250 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4081 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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