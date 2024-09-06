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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1757 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1757 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1757 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Maison Palombo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22209 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (5)
Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8854 $
Цена в валюте аукциона 8250 EUR
Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4081 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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